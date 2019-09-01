Региональный этап Всероссийского театрального конкурса выиграли Полина Ходосевич и Виктория Бауэр

Полина Ходосевич (ученица 2 класса гимназии № 49) в номинации "Рисунок" и Виктория Бауэр (ученица 8 класса 69 школы) в номинации "Рецензия "Пишем о театре!" стали победителями региональноuj этапf Всероссийского театрального конкурса.

Церемония награждения прошла в Тюменском театре кукол 12 сентября. Приветствуя победительниц и участников конкурса, заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова отметила, что нет ничего такого, чего не может быть и если чего-то сильно желать, то это обязательно сбудется.

Девочки представят регион на федеральном этапе, который пройдет в Международном детском центре "Артек" 23 сентября на специальной смене, посвященной Году театра в России. Они посетят театры Крыма, познакомятся с профессиональными актерами и педагогами по театральному искусству.

После церемонии для участников и их родителей главный режиссер-постановщик театра Сергей Перепёлкин провел экскурсию. Он рассказал про спектакль "Конек-горбунок" и показал закулисье театра.

В конце мероприятия стало известно, что будет введена номинация "Приз зрительских симпатий" для участников конкурса. Подробную информацию о голосовании можно будет узнать на сайте департамента культуры Тюменской области.

Напомним, что всего в проекте "Театр – дети" от Тюменской области участвовали 40 работ из 16 муниципальных образований. В конкурс рисунков принимали работы детей от 6 до 10 лет. В конкурс рецензий - работы детей от 11 до 18 лет.

Виктория Грехова