Минздрав: в этом году штамм вируса гриппа близок к "свиному" 2009 года

| Фото: Министерство здравоохранения РФ | Фото: Министерство здравоохранения РФ

Штамм вируса гриппа в 2019 году будет близок к "свиному" 2009 года. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в пресс-центре МИА "Россия сегодня", написал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай.

"Заболеваемость гриппом в России снизилась в восемь раз за счет повышения охвата вакцинацией, а осложненные формы и смертность - почти в 20 раз", - подчеркнула Скворцова.

Министр здравоохранения РФ призвала россиян доверять вакцинам.

В Тюменской области в предэпидемический сезон планируется привить против гриппа 45% населения, в том числе 500 тыс. взрослых и 176 тыс. детей.

Ежегодно вакцинация против гриппа в рамках национального календаря прививок проводится за счет средств федерального бюджета среди населения из групп высокого риска. Иммунизацию работающих проводят за счет средств работодателей, напоминает Роспотребнадзор по Тюменской области.