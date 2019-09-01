О федеральных мерах поддержки и популяризации предпринимательства узнали участники СУПа-2019

| Фото: организаторов СУПа-2019 | Фото: организаторов СУПа-2019

О федеральных проектах поддержки и популяризации предпринимательства рассказали участникам "Слета успешных предпринимателей-2019" в Тюмени.

Заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Министерства экономического развития РФ Олеся Тетерина презентовала центры поддержки предпринимательства "Мой бизнес", которые открываются в регионах. По ее словам, они призваны помочь человеку, решившему открыть свое дело, избежать многих ошибок, а также доработать проект, посмотреть другие возможности, научиться чему-то новому и узнать об актуальных мероприятиях по теме МСП. Эксперт отметила важность обратной связи и посоветовала оставлять на площадках центров "Мой бизнес" и в "Опоре России" предложения по нововведениям, которые помогут предпринимательским инициативам развиваться быстрее.

Президент "Опоры России" Александр Калинин, который является куратором федерального проекта популяризации предпринимательства, уверен: если в бизнес не придет молодежь, то ни о каком экономическом росте и выполнении нацпроекта не может быть и речи. Эту точку зрения поддерживает и премьер-министр России Дмитрий Медведев, по распоряжению которого и были выделены средства из федерального бюджета на популяризацию предпринимательства, заметил Калинин. Масштабная информационная кампания во всех регионах начнется уже в октябре, и "Слет успешных предпринимателей" - одно из проявлений этого проекта.

Вице-президент "Опоры России", председатель Тюменского регионального отделения Эдуард Омаров подчеркнул важность того, что в 2019 году СУП прирос международной площадкой.

"Коммуницируя с бизнесом из Европы и США, мы видим, что в конкурентной борьбе Россия проигрывает. Европейские компании по компетентности намного выше, у них выше производительность труда. В этом отношении наша коллаборация может дать эффекты. Иностранцам было бы интересно открывать бизнес в России, а нам - повышать свои компетенции. Чтобы происходило активное продвижение, нужны международные площадки, где мы будем формировать доверие между предпринимателями из разных стран", - подчеркнул он.

Эдуард Омаров видит ценность "Слета успешных предпринимателей" в создании новых связей, знаний и возможностей и считает форум не региональным, а международным продуктом.

"Невозможно развивать экономику одной страны, не взаимодействуя с другой. Будем с каждым годом все больше расширять нашу международную площадку", - заверил он.

Напомним, седьмой международный молодежный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей-2019" проходит в Тюмени с 13 по 15 сентября. Форум разместился на территории оздоровительного центра "Олимпийская ребячка". На 14 сентября запланированы работа большого нетворкинга, тематических площадок по развитию международного, социального, молодежного и женского предпринимательства, мастер-классы. А вечером на True Story Fest известные предприниматели расскажут реальные истории о развитии своего дела, взлетах и падениях, реальном предпринимательском опыте.

Дарья Казакова