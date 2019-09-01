Тюменский СУП - один из самых ярких проектов для предпринимателей в России, считает эксперт

| Фото: организаторов СУПа-2019 | Фото: организаторов СУПа-2019

Проекты президентской платформы "Россия - страна возможностей", которые охватывают науку и новые технологии, предпринимательство, добровольчество, культуру и творчество, профессиональный рост, карьеру и социальные инициативы презентовал участникам "Слета успешных предпринимателей-2019" в Тюмени заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков.

По его мнению, для молодого поколения предпринимательство является одним из наиболее привлекательных направлений профессионального роста. Среди всех проектов платформы именно "Мой первый бизнес" собрал в 2019 году более 600 тыс. участников-школьников, которые предлагали идеи зачастую более интересные и яркие, чем у взрослых.

"Молодежь составляет ядро нашей целевой аудитории, и для того, чтобы они могли развивать свои предпринимательские навыки, на платформе реализуются такие конкурсы, как "Мой первый бизнес", "Российское движение школьников – территория самоуправления", студенческая олимпиада "Я – профессионал" и, конечно, для тех молодых людей, кто уже имеет управленческий опыт, флагманский проект "Лидеры России". Во многих проектах платформы есть истории успеха финалистов и победителей из Тюменской области", - рассказал Владислав Даванков.

По его словам, форум "СУП-2019" собрал большое количество активных молодых предпринимателей, настроенных на самореализацию и развитие. Со стороны платформы "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков выразил готовность содействовать тому, чтобы "Слеты успешных предпринимателей" проходили по всей стране.

"Мы открыты для разных форматов участия молодежи в президентской платформе, открыты для инициатив по созданию и развитию конкурсных мероприятий и социальных инициатив. СУП - это один из самых ярких проектов в России, где предприниматели могут встретиться друг с другом и поговорить с экспертами. Молодым бизнесменам нужны знания, связи и ресурсы - все это есть на площадке слета, и мы безусловно поддерживаем такие мероприятия", - отметил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".

Напомним, седьмой международный молодежный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей-2019" проходит в Тюмени с 13 по 15 сентября. Форум разместился на территории оздоровительного центра "Олимпийская ребячка". На 14 сентября запланированы работа большого нетворкинга, тематических площадок по развитию международного, социального, молодежного и женского предпринимательства, мастер-классы. А вечером на True Story Fest известные предприниматели расскажут реальные истории о развитии своего дела, взлетах и падениях, реальном предпринимательском опыте.

Дарья Казакова