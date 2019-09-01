Участников "Слета успешных предпринимателей-2019" поприветствовал полпред Цуканов

| Фото: организаторов СУПа-2019 | Фото: организаторов СУПа-2019

Вопросам создания и популяризации малого и среднего предпринимательства в современной России уделяется большое внимание. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" призван поддерживать бизнес на каждом этапе развития.

С такими словами обратился к участникам "Слета успешных предпринимателей-2019" в Тюмени полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов. Его приветствие зачитал главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

Он выразил уверенность в том, что, благодаря насыщенный деловой программе, "СУП-2019" будет эффективным и пожелал всем плодотворной работы. "Форум показал свою успешность, у проекта и у его участников большое будущее. Погода сегодня великолепная, а значит, на СУПе собрались добрые и позитивные люди", - отметил Дмитрий Кузьменко.

От имени губернатора Тюменской области Александра Моора к форумчанам обратился директор регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Леонид Остроумов.

Он сообщил, что три месяца назад ВЦИОМ огласил итоги опроса по поводу того, знают ли люди о нацпроектах. Результаты показали, что около 40% опрошенных слышали это слово и только 2% действительно представляют, что это такое. Наиболее осведомленными оказались россияне от 40 лет.

"Слет успешных предпринимателей" - мероприятие под эгидой национального проекта, и оно адресовано в первую очередь молодежи, подчеркнул Леонид Остроумов. Комментируя значимость общественных организаций, он отметил, что такие объединения, как "Опора России", позволяют решать проблемы бизнеса системно. Для них характерны развитые коммуникации на всех уровнях, в том числе и международном, что позволит предпринимателям выходить на новые рынки, находить поставщиков и повышать к себе уровень доверия у потребителей и партнеров.

Леонид Остроумов пригласил всех иногородних гостей регистрировать бизнес в Тюменской области, так как в регионе на высоком уровне организованы поддержка и сопровождение предпринимателей.

Седьмой международный молодежный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей-2019" проходит в Тюмени 13, 14 и 15 сентября. Опытные и начинающие предприниматели здесь могут пообщаться в неформальной атмосфере, каждый участник форума получит возможность найти сотрудников, клиентов, партнеров и инвесторов, приобрести новые компетенции, получить ресурсы для развития и масштабирования своего бизнеса.

Форум разместился на территории оздоровительного центра "Олимпийская ребячка". На 14 сентября запланированы работа большого нетворкинга, тематических площадок по развитию международного, социального, молодежного и женского предпринимательства, мастер-классы. А вечером на True Story Fest известные предприниматели расскажут реальные истории о развитии своего дела, взлетах и падениях, реальном предпринимательском опыте.

Дарья Казакова