Тюменские птицефабрики смогут поставлять продукцию на Ближний Восток

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Новые возможности открывает для тюменского птицеводства завершившийся визит в Саудовскую Аравию российской делегации.

Во время визита в Эр-Рияд министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и другие члены делегации обсудили возможность увеличения числа птицеводческих предприятий, которые будут поставлять свою продукцию в Саудовскую Аравию.

Свои предложения по поставкам продукции озвучили и представители тюменского агропрома.

"Активность нашего министерства в этом отношении можно только приветствовать. В Саудовской Аравии один из самых больших в мире показателей потребления мяса птицы на душу населения, - говорит директор птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" Оксана Величко. - Там есть свои мощные сельхозпроизводства, но из-за жаркого климата продукция по себестоимости выходит достаточно высокой. Поэтому импорт мяса птицы - важная составляющая экономики".

Кроме экспорта продукции тюменским птицефабрикам есть, что предложить потребителям на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

"Это органические удобрения. В странах Персидского залива проблемы с почвой, там песок, поэтому сухие органические удобрения на основе птичьего помета могли бы стать хорошей позицией для экспорта, - считает Оксана Величко.