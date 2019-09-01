  • 15 сентября 201915.09.2019воскресенье
  • USD64,4711
    EUR71,5307
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер южный

Тюменские птицефабрики смогут поставлять продукцию на Ближний Восток

Экономика, 19:18 15 сентября 2019

t-l.ru

Новые возможности открывает для тюменского птицеводства завершившийся визит в Саудовскую Аравию российской делегации.

Во время визита в Эр-Рияд министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и другие члены делегации обсудили возможность увеличения числа птицеводческих предприятий, которые будут поставлять свою продукцию в Саудовскую Аравию.

Свои предложения по поставкам продукции озвучили и представители тюменского агропрома.

"Активность нашего министерства в этом отношении можно только приветствовать. В Саудовской Аравии один из самых больших в мире показателей потребления мяса птицы на душу населения, - говорит директор птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" Оксана Величко. - Там есть свои мощные сельхозпроизводства, но из-за жаркого климата продукция по себестоимости выходит достаточно высокой. Поэтому импорт мяса птицы - важная составляющая экономики".

Кроме экспорта продукции тюменским птицефабрикам есть, что предложить потребителям на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

"Это органические удобрения. В странах Персидского залива проблемы с почвой, там песок, поэтому сухие органические удобрения на основе птичьего помета могли бы стать хорошей позицией для экспорта, - считает Оксана Величко.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:18 15.09.2019Тюменские птицефабрики смогут поставлять продукцию на Ближний Восток
15:13 15.09.2019На тюменскую нефтегазовую выставку заявились более шестидесяти компаний
11:54 15.09.2019Тюменская область сохраняет лидерство на российском рынке труда
19:58 14.09.2019В Тюменской области больше всего специалистов требуется в строительстве