Тюменские школьники поставили химические опыты в четырех лабораториях

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

В четырех лабораториях смогли провести опыты тюменские школьники 14 и 15 сентября, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Такая возможность появилась благодаря проекту "Умная Тюмень", который представил новую интерактивную научную программу "Химическая лаборатория". Программа рассчитана на школьников в возрасте от семи до 14 лет.

Мать одного пятиклассника поделилась положительным мнением о проекте. "У нас сложности со школой, ребенок ходит туда без удовольствия, можно сказать, из-под палки. Конечно, когда он услышал про химию, его первая реакция была "Не хочу!". Настояла, убедила и не пожалела — ребенок вернулся домой воодушевленный, впечатленный и, самое главное, с желанием посетить другие программы проекта", — рассказала тюменка.

Первооткрывателями программы стали и одаренные дети – активные участники проектов естественнонаучной направленности, экологических акций и городских молодежных форумов.

Сопровождала ребят методист центра развития творчества детей и юношества "Бригантина" Анастасия Рыбицкая. "Ребятам нравятся подобные мероприятия. Мы здесь уже не первый раз. Огромная благодарность организаторам и руководителям проекта! Каждый отметил что-то свое, сделал для себя научное мини-открытие. Так, например, в лаборатории газов 11-летний Андрей Кривошеев узнал, как устроен воздушный шар, за счет чего он поднимается в воздух. Его сверстнику Роману Рыбицкому запомнилась лаборатория жидкостей, где он узнал, как можно из чая "Каркаде" получить чистую воду. Эта тема показалась ему наиболее интересной, заинтересовала возможность применения этого метода в своих исследованиях в рамках работы нашей студии”, — отметила Анастасия Рыбицкая.

Отметим, с 2019 года проект "Умная Тюмень" обрел постоянное место локации. Им стал детский технопарк “Кванториум” (пр. Геологоразведчиков, 6а).