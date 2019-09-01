  • 17 сентября 201917.09.2019вторник
  • USD63,8272
    EUR70,6695
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер южный

Солдат Великой Отечественной войны обретет вечный покой в Тюменской области

Общество, 14:15 17 сентября 2019

областной поисковый центр | Фото: областной поисковый центр

75 лет спустя солдат Великой Отечественной войны вернется домой. Церемония передачи останков красноармейца Назыра Баязитова для погребения на малой родине – в Тобольском районе Тюменской области - пройдет на площади Памяти в Тюмени 19 сентября, сообщает пресс-служба Областного поискового центра.

30 июня 2019 года при проведении полевых работ бойцы отряда "Горячий снег" поискового объединения "Святой Георгий" в Колпинском районе города Санкт-Петербурга обнаружили останки красноармейца.

По вкладышу из медальона удалось установить его личность. Красноармеец Назыр Баязитов был призван Байкаловским военкоматом Омской области. 18 августа в рамках экспедиции штаба Тюменского областного поискового центра, представители поискового объединения "Святой Георгий" передали останки солдата тюменским поисковикам для транспортировки на малую родину.

Усилиями поисковиков были найдены родные солдата, проживающие в Тобольском районе. На церемонию в Тюмень приедут внуки, правнуки и племянники красноармейца. Погребение Назыра Басировича с воинскими почестями состоится в Тобольском районе.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# поисковое движение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:27 17.09.2019Прививки против гриппа поставили более ста пятидесяти тысяч жителей региона
16:16 17.09.2019В Тюмени разрабатывают настольную игру "Мой выбор - нет наркотикам"
16:05 17.09.2019Телефоны и адреса электронной почты россиян вошли в единую биометрическую систему
15:54 17.09.2019Ишимским подросткам рассказали, что такое буллинг, газлайтинг и как с ними бороться