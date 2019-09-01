Солдат Великой Отечественной войны обретет вечный покой в Тюменской области

| Фото: областной поисковый центр | Фото: областной поисковый центр

75 лет спустя солдат Великой Отечественной войны вернется домой. Церемония передачи останков красноармейца Назыра Баязитова для погребения на малой родине – в Тобольском районе Тюменской области - пройдет на площади Памяти в Тюмени 19 сентября, сообщает пресс-служба Областного поискового центра.

30 июня 2019 года при проведении полевых работ бойцы отряда "Горячий снег" поискового объединения "Святой Георгий" в Колпинском районе города Санкт-Петербурга обнаружили останки красноармейца.

По вкладышу из медальона удалось установить его личность. Красноармеец Назыр Баязитов был призван Байкаловским военкоматом Омской области. 18 августа в рамках экспедиции штаба Тюменского областного поискового центра, представители поискового объединения "Святой Георгий" передали останки солдата тюменским поисковикам для транспортировки на малую родину.

Усилиями поисковиков были найдены родные солдата, проживающие в Тобольском районе. На церемонию в Тюмень приедут внуки, правнуки и племянники красноармейца. Погребение Назыра Басировича с воинскими почестями состоится в Тобольском районе.