В Ханты-Мансийске пройдет Всероссийский форум национального единства

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Всероссийский форум национального единства состоится в Ханты-Мансийске с 7 по 11 октября.

Форум проводится для повышения эффективности реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года и стратегии противодействия экстремизму Российской Федерации до 2025 года в субъектах.

В программе проведение конференций, совещаний, выставок, круглых столов, семинаров-практикумов с участием представителей научно-экспертного сообщества, религиозных организаций и общественных объединений, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов власти и органов местного самоуправления муниципальных образований субъектов Российской Федерации.

В режиме видеоконференцсвязи пранируется провести всероссийскую межрелигиозную конференцию, также состоятся заключительный этап II Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений, Всероссийский фестиваль любительского художественного творчества национально-культурных объединений "Возьмёмся за руки, друзья!".

Форум проводит правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при поддержке совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, комитета Государственной думы Российской Федерации по делам национальностей, Общественной палаты Российской Федерации, ассамблеи народов России.