Услуги медтуризма тюменских клиник оценили на международных выставках

| Фото: Областная клиническая больница № 1 | Фото: Областная клиническая больница № 1

Тюменские клиники представили свои услуги в сфере медицинского туризма на международных тематических выставках "Отдых Medical Tourism, spa & health 2019" в Москве и "INWETEX" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Областной клинической больницы № 1.

В выставках приняли участие ведущие российские и международные компании. Тюменский регион представляли семь участников регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг в Тюменской области" нацпроекта "Здравоохранение": Радиологический центр Медицинского города, Областная клиническая больница № 1, МСЧ "Нефтяник", Областной офтальмологический диспансер, поликлиника им. Е. М. Нигинского, стоматологическая поликлиника № 3 и краевая больница "РЖД-Медицина".

Представители "Медицинского города" рассказали о приоритетных направлениях лечения, которые доступны россиянам и жителям других стран. Участников выставки заинтересовала программа комплексной диагностики "Chek up" и малотравматичные технологии.

Итогом выставок стали предварительные договоренности о сотрудничестве с представителями других стран. Несколько пациентов уже проходят с использованием теле-медицинских технологий онлайн консультации для прохождения последующего лечения в тюменских клиниках.

Напомним, становление медицинского туризма в Тюменской области началось с создания многопрофильного высокотехнологичного центра "Медицинский город". Еще в 2015 году был запущен в работу специализированный проект "Станем ближе". Его основная цель - помощь в организации медицинского тура в тюменские клиники для пациентов из других регионов и стран - за четыре года этот проект зарекомендовал себя, вернув здоровье сотням тысяч пациентов.