Книгу о тюменцах-защитниках Родины в годы войны выпустят на средства гранта

| Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (автор: Светлана Иванова) | Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (автор: Светлана Иванова)

Книгу о тюменцах, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, выпустят в областной столице на средства гранта, полученного по итогам ежегодного конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ", сообщает пресс-служба ТИУ.

Книга будет издана в рамках проекта детского оздоровительно-образовательного центра "Алые паруса" под названием "Поколение победителей". Идею организаторы конкурса отметили в номинации "Духовность и культура".

В номинации "Экология" победу одержал проект "Что будет после меня" выпускника Тюменского индустриального университета, директора исторического парка "Россия – моя история" Павла Шафороста. Грант направят на создание мультимедийной экспозиции о животных, находящихся на грани исчезновения.

Торжественная церемония вручения победителям прошла 19 сентября. Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" Вячеслав Дубов отметил, что в скором времени планируется увеличить грантовый фонд в номинациях.

Конкурс проводится с 2002 года в восьми дочерних предприятиях компании на территории 17 субъектов РФ. На территории производственной деятельности ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" он реализуется с 2005 года, а с 2015 года – в Тюмени. За годы проведения конкурса победители получили поддержку проектов на сумму свыше 50 млн рублей. В 2019 году бюджет грантов составил 4,2 млн рублей.

В 2019 году тюменцы предложили к рассмотрению 15 проектов. Компания поддержала два из них.