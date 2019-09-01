Центр Тюмени закроют для транспорта на время "Кросса нации"

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Движение транспорта в границах улиц Дзержинского, Володарского, Орджоникидзе и Советской будет закрыто с 6 до 15 часов 21 сентября в связи с проведением "Кросса нации", сообщает Тюменьгортранс.

Автобусные маршруты №№ 6, 12, 13, 20, 24, 26, 32, 34, 37, 39, 43, 48, 62, 66, 68, 78, 124, 135, 146, 149, 155, 156 проследуют в объезд ул. Первомайской по ул. Челюскинцев. Исключается остановка "ул. Первомайская" (в сторону ул. Советской). Ближайшая доступная остановка – "магазин "Океан".

В движении транспорта возможны затруднения. Уточнить время прибытия автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).