Съемки двух фильмов для канала "Культура" проходили в Тюмени

Фото: из группы "Тюмень - наш дом" Вконтакте Фото: из группы "Тюмень - наш дом" Вконтакте

Съемки документальных картин в рамках проекта "Пряничный домик" для телеканала "Культура" организовала тюменская творческая мастерская "Студия-А".

Автор и сценарист Кристина Андрейчикова рассказала, что один из фильмом будет посвящен тюменскому ковроткачеству, а второй – более собирательный, в нем зрители увидят настоящий сибирский дом - от деревянного зодчества до внутреннего убранства дома, домовой росписью, изразцами . Основной задачей было показать людей, цель которых – возродить традиции и не дать погибнуть ремеслу.

"Общение на уровне музейных фондов, искусствоведов – важная составляющая, но интересны прежде всего мастера и их личная история, то, как они пришли к ремеслу, как они его развивают и каким видят симбиоз традиционной и современной культуры", - пояснила Кристина Андрейчикова.

Первая семья мастеров, с которой съемочная группа познакомилась в Тюмени, стали Вадим Шитов и его сын Святослав. Как пишет "Тюменская область сегодня", они показали красоту деревянного тюменского кружева, рассказали о домах, которые отреставрировали.

Затем съемки проходили в доме народного художника Веры Быковой, которая открыла волшебство тюменской домовой росписи.

"Мы направлялись на поиски дома Веры Ивановны, и неожиданно нам ничего не пришлось искать - расписные сияющие ставни сказали сами за себя, что именно здесь и живет замечательный художник. Удивительно, как органично сосуществует в Тюмени старое и новое. Дом Веры Быковой стоит на фоне многоэтажек и сияет ставнями, заходишь во двор и сразу забываешь, что ты в центре города. Там время идет совсем по-другому", - отметила автор фильма.

Кристина Андрейчикова также поделилась впечатлениями о тюменском ковре, которому посвящен первый фильм. По ее мнению, тюменский ковер - это настоящее культурное явление, которое, к сожалению, исчезает.

"Мы все соскучились по настоящему, в том числе по настоящим людям, которые возрождают традиционные ремесла и заражают тюменцев любовью к историческим ремеслам и памятникам. Документальные фильмы позволяют показать отношение героев к своему городу, краю, ремеслу", - сказала Кристина Андрейчикова.

Автор добавила, что фильмы будут интересны и полезны любому человеку – от бабушки-рукодельницы до искусствоведа или путешественника.