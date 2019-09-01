Автомобилисты могут бесплатно ездить в городских электричках

| Фото: официальная группа РЖД "Вконтакте" | Фото: официальная группа РЖД "Вконтакте"

Тюменские автомобилисты смогут бесплатно ездить в городских электропоездах 22 сентября, сообщает пресс-служба СвЖД.

Такую возможность в рамках акции во Всемирный день без автомобиля предоставляют СвЖД и "Свердловская пригородная компания" уже третий раз. Автовладельцы, желающие внести вклад в защиту окружающей среды от загрязнения выхлопными газами, смогут ездить в городском электропоезде в течение всего дня в Тюмени и в границах "единой тарифной зоны", а также в Екатеринбурге

В Тюмени в "единую тарифную зону" входят станции Войновка, о. п. 2145 км, о. п. 2143 км, Тюмень, о. п. 2136 км, о. п. 2134 км и Утяшево.

Для оформления безденежного билета необходимо предъявить в пригородной кассе или контролеру-кассиру в вагоне водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Уточнить актуальное расписание пригородных поездов можно на сайтах ОАО "РЖД" и АО "СПК", через мобильные приложения "РЖД Пассажирам" и "Пригород", а также в пригородных кассах.