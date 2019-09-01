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Тюменские ученые ищут новые методы лечения кожных заболеваний

Общество, 13:36 22 сентября 2019

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новые методы лечения кожных заболеваний опробуют тюменские врачи. Как рассказал кандидат медицинских наук Сергей Гольцов, пока основным методом оценки состояния кожи остается визуальный осмотр.

"При этом глобальная технологизация и развитие смежных с дерматологией областей медицины - иммунология, цитология, стимулирует технологическое обновление дерматологии. Так, на основе специальной технологии у нас появилась возможность получать цитоиммунограммы кожи, отражающие состояние и динамику ее клеток. Это позволит открыть путь к новому пониманию процессов, проходящих в коже человека, а также индивидуально подбирать лекарственный̆ препарат и контролировать эффективность применяемых наружных средств. Ключевое слово - индивидуально", - заявил он.

По своей распространенности, заболевания кожи входят в первую пятерку среди всех болезней.

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