Энергичная ходьба помогает прожить дольше

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Русанов | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Русанов

Энергичная ходьба – залог долголетия, к такому выводы пришли японские геронтологи, сообщает "Российская газета".

Результаты многолетних исследований врачи представили на Российско-японской открытой конференции "Курс на здоровое долголетие в России", которая состоялась в Москве.

С 1997 года медики тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет. Наблюдения позволили ученым установить закономерность: если человек в возрасте 70 лет сохраняет энергичный темп ходьбы (примерно 1,5 метра в секунду) - шансы прожить дольше 80 лет составляют почти 100 %. Если же в этом возрасте человек преодолевает в секунду не более полуметра, вероятность, что он проживет еще десять лет, в среднем составляет только 15-35 %. Также замеры, произведенные спустя десять лет с начала исследования, показали, что скорость ходьбы у "среднего" японца в сопоставимом возрасте за этот период увеличилась на 5-10 %.

В своем выступлении президент японского Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арай отметил, что физическое состояние людей старше 60 лет стабильно улучшается: старость как наступление немощности, отодвигается и у мужчин, и у женщин. "Темп ходьбы может служить хорошим индикатором, позволяющим точно прогнозировать продолжительность жизни у конкретного человека. Чем быстрее человек передвигается в обычном для себя режиме - тем дольше он проживет", - подчеркнул он.