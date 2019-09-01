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Новые игровые площадки в Тобольске открыли Карлсон и кот Леопольд

Общество, 11:13 23 сентября 2019

Администрация города Тобольска во ВКонтакте | Фото: Администрация города Тобольска во ВКонтакте

Четыре новые детские площадки введены в эксплуатацию в Тобольске. Современные комплексы досуга на улице созданы в рамках программы "Тобольск 2020", сообщает администрация города.

Игровые программы с юными жителями дворов провели специалисты Центра искусств и культуры Тобольска и Центра сибирско-татарской культуры.

В 8-м микрорайоне на открывшейся площадке развлекательную программу для детей провел Карлсон, в микрорайоне Южный тролль Розочка отправилась с детьми в путешествие и нашла много интересного, чтобы весело провести время.

В 10-м микрорайоне у дома кот Леопольд учил не только жить дружно, но и играть весело. На улице Ремезова клоуны научили детей шутить и смеяться так, чтобы слышно было на всю округу.

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# игровые площадки , Тобольск

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