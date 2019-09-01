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Кинофестиваль "Ноль Плюс" стартует в тюменском музейном комплексе

Общество, 11:02 23 сентября 2019

организаторов мероприятия | Фото: организаторов мероприятия

Церемония открытия VI международного кинофестиваля "Ноль Плюс" стартует в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени 1 октября в 18 часов, сообщают организаторы.

Перед гостями выступят танцевальный театр "Перспектива", поп-хор "Соломинка", композиторы Марина Ланда и Сергей Васильев.

Фильмами открытия станут приключенческие и анимационные картины: "Как Томми стал легендой 7-го класса" (Канада) и "Маэстро" (Франция).

Ведущая церемонии открытия – член Союза театральных деятелей РФ, художественный руководитель арт-чердака "Мамин театр", телеведущая канала "Карусель", актриса Московского армянского театра, театра "Студия историй", режиссер, педагог и драматург Дарья Витан.

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.

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# кинофестиваль , Музейный комплекс имени Словцова , открытие

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