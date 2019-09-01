Подозреваемого в серии разбоев задержали в Тюменском районе

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в серии разбоев в Тюменском районе задержали полицейские. Злоумышленник в лыжной маске и с топором ограбил автозаправочную станцию и пункт приема металла, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Ранее в полицию Тюменского района с коротким промежутком поступило два заявления о разбойных нападениях. В первом случае неизвестный в маске ограбил автозаправочную станцию, во втором – пункт приема металла. Общая сумма похищенного составила около 30 тыс. рублей.

Правоохранители пришли к выводу, что преступления совершил один и тот же человек. Личность подозреваемого установили. Им оказался житель Тюменского района 1989 года рождения. Его задержали по месту жительства.

"В ходе допроса фигурант рассказал, что преступления совершил, чтобы достать деньги для покупки наркотиков. Взяв лыжную маску и топор, отправился на АЗС, где, угрожая сотруднице, похитил из кассы больше 15 тысяч рублей. Деньги быстро закончились, и уже утром следующего дня он отправился на новое преступление. Ранее он сдавал металл в пункт приема и заметил, где хранятся средства. Действуя по аналогичной преступной схеме, злоумышленник похитил 16 тысяч 500 рублей", — рассказали в областной полиции.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ "Разбой". Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Расследование продолжается.