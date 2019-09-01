Более двенадцати тысяч детей появились на свет в Тюменской области за восемь месяцев

| Фото: пресс-служба областной больницы №4 | Фото: пресс-служба областной больницы №4

12 тыс. 159 малышей появилось на свет в Тюменской области за восемь месяцев 2019 года. Самым плодотворным месяцем стал июль - более 1 тыс. 650 детей, сообщает региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

Самым любимым днем недели для рождения стала пятница. 26 июля было принято 66 родов. На 6 тыс. 296 мальчика приходится 5 тыс. 963 девочек. Первого ребенка женщины предпочитают рожать в возрасте 26 лет, а второго и последующих - в 34-35 лет. Двойни родились в 162 семьях, а одна женщина стала мамой троих детей. Средний рост новорожденных составил 52,37 см, вес – 3,33 кг.

В рамках программы "Родовой сертификат" медицинским организациям перечислено более 139 млн рублей. Фонд социального страхования оказывает поддержку семьям с детьми, финансируя услуги по программе родовых сертификатов, выплачивая до пяти видов различных пособий.

Напомним, с 2006 года во всех регионах России начала действовать программа родовых сертификатов, предоставляющих беременной женщине возможность выбора консультации, в которой она предполагает встать на учет, а также выбрать родильный дом и получать диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни.

В Тюменской области участниками этой программы являются 28 лечебно-профилактических учреждений. Сертификат выдается независимо от того, работает женщина или нет. Родовой сертификат состоит из четырех талонов, полная стоимость которого составляет 11 тыс. руб.