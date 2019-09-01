Сделать нефтедобычу эффективнее позволят новые технологии, уверены в Уватнефтегазе

| Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз» | Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз»

Опытом выхода на новый уровень производственной эффективности поделилась компания "Роснефть" на Х Тюменском нефтегазовом форуме, который состоялся в Тюмени 17-19 сентября. Посещением экспозиции компании завершился официальный обход организованной в рамках форума выставки министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным, губернатором Тюменской области Александром Моором а также заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным.

Приветствуя гостей на стенде "Роснефти", генеральный директор дочернего общества компании ООО "РН-Уватнефтегаз" Игорь Онешко рассказал о комплексе инновационных решений, разработанных в рамках стратегии "Роснефть-2022".

На стенде был продемонстрирован проект "цифровой работник", реализуемый "РН-Уватнефтегазом" и "Сибинтек". Спецодежда сотрудника оснащается таким оборудованием, как "умная" каска, газоанализатор и браслет, данные, с которых поступают в единую информационно-технологическую среду мониторинга работы нефтепромысла "Сфера 3D". Этот комплекс позволяет достичь принципиально нового уровня безопасности работы персонала на месторождениях.

Как рассказал начальник управления метрологии, автоматизации и информационных технологий, ООО "РН-Уватнефтегаз" Олег Загайнов, эта система – некая 3D-витрина, куда поставляются технологические данные и события в реальном времени. "Сейчас в "Сферу 3D" входят объекты нефтепромысла и транспорт, в дальнейшем к ней подключат и персонал. Мы планомерно движемся к созданию искусственного интеллекта. Месторождения оснащены системами видеонаблюдения, данные с которых будут со временем анализироваться машинным зрением, позволяющим в автоматическом режиме отследить возникновение и предупреждение внештатных ситуаций, соблюдение сотрудниками правил техники безопасности", - пояснил он.

В этот же день работы форума Олег Загайнов стал модератором круглого стола, посвященного цифровизации производственных процессов в целях оптимизации работы на разных этапах добычи нефти.

Специалисты ООО ИК "Сибинтек", в партнерстве с которым работает ООО "РН-Уватнефтегаз", представили несколько проектов, в одном из которых, например, предложили оптимизировать работу промысла в реальном времени на основе предиктивной аналитики. Решение основано на машинном обучении, построении системы, способной выявлять закономерности и принимать решения с минимальным участием человека. Первые результаты прототипирования уже показали эффективность его применения для увеличения добычи нефти и снижения потребляемой электроэнергии электроцентробежными насосами.

Внедряемые решения и опыт практической реализации проектов вызвали множество вопросов участников круглого стола, среди которых были представители различных предприятий ТЭК. В диалоге с докладчиками они не только рассмотрели возможности, которые открывают новые наработки в области цифровизации, но и задумались о их применении на своем производстве.

| Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз» | Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз»

Ирина Кургузова