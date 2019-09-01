В Юргинском районе обмолочено более 60% яровых культур

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15 тыс. 989 га, 64 % от общей площади со средней урожайностью 28 ц/га получили земледельцы Юргинского района на 23 сентября, сообщает администрация муниципалитета.

Яровая пшеница обмолочена на площади 6 тыс. 555 га, урожайность составила 30,9 ц/га, ячмень убран на 5 тыс. 703 га, урожайность 24 ц/га, овес – 1 тыс. 780 га, урожайность 31,7 ц/га.

Рапс обмолочен на площади 1 тыс. 530 га, его средняя урожайность составила 11,7 ц/га. Картофель убран на площади 233 га, урожайность 452 ц/га. Засыпано на хранение 10 тыс. 535 тонн картофеля. Основная осенняя обработка почвы проведена на 11 тыс. 775 га.

Полеводы района засыпали семян зерновых и зернобобовых культур под посев 2020 года 6 тыс. 524 тонны.