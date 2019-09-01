ВТБ и Visa начали принимать платежи с помощью смартфона

| Фото: банк ВТБ | Фото: банк ВТБ

Тестирование технологии, позволяющей использовать смартфон для приема электронных платежей в России, начали банк ВТБ совместно с Visa.

Банк обеспечит эквайринговое обслуживание мобильного приложения SoftPOS для самозанятых россиян и предприятий микробизнеса. Теперь они смогут принимать оплату за предоставляемые услуги, не приобретая специальное оборудование, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Новое решение поможет расширить сферу использования безналичных расчетов. Для этого достаточно скачать в свой смартфон специальное приложение SoftPOS в ОС Android и в дальнейшем использовать устройство в качестве платежного терминала. Процесс выглядит так же, как и при оплате бесконтактным способом. Для совершения платежа покупателю достаточно приложить к телефону продавца бесконтактную карту или мобильный телефон, подключенный к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

"Для нас большая честь стать эквайером новой технологии. Данный проект – это большой шаг вперед на пути к полной цифровизации и уходу в безналичные платежи. В будущем мы планируем предоставить подобную возможность установки приложения не только для телефонов на платформе Android, но и для всех других марок", - отметил руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

По словам генерального директора Visa в России Екатерины Петелиной, всего пару лет назад компания впервые реализовала в России возможность платить с помощью мобильных телефонов. А сегодня делает новый шаг вперед, и теперь уже смартфон становится платежным терминалом. "Никогда прежде индустрия платежей не развивалась с такой скоростью! На наших глазах происходят изменения, которые в корне меняют представления о процессе оплаты и способны дать новый импульс распространению безналичных расчетов", – заключила Екатерина Петелина.