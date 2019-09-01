Депутатам Тюменской городской думы доложат об исполнении бюджета

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Очередное заседание Тюменской городской думы VII созыва начнется в 10 часов в Бльшом зале городской администрации 26 сентября. Депутатам предстоит обсудить 14 вопросов.

Народные избранники заслушают отчет об исполнении бюджета Тюмени за первое полугодие 2019 года. Директор департамента финансов и налоговой политики администрации города Андрей Пилипчук проинформирует депутатов о том, из каких источников и в каком объеме пополнилась городская казна и как расходовались бюджетные средства.

В перечне наказов избирателей 481 пункт. Это мероприятия, реализация которых потребует финансирования из местного бюджета: капитальный ремонт жилых домов и учреждений образования, благоустройство дворов и территорий общего пользования, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, озеленение, организация работы общественного транспорта и другие.

Напомним, принятию перечня наказов предшествовало утверждение на июньском заседании думы нового положения о наказах жителей, регламентирующего работу народных избранников с населением.

Депутатам предстоит внести изменения в решение Тюменской городской думы "О бюджете города Тюмени на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". Это связано с тем, что администрация города предлагает расширить число получателей социальных выплат на ремонт жилья и оборудование жилых помещений системами тепло-, водо- и газоснабжения бывших несовершеннолетних узников фашизма, а также возмещать индивидуальным предпринимателям затраты на оказание услуг дополнительного образования детей.