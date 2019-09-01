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В выходные в Тюмени будет пасмурно и тепло

Общество, 11:47 27 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 13 градусов тепла ожидается в Тюмени в ближайшие выходные, 28 и 29 сентября.

По данным центра Фобос, в субботу, 28 сентября, в областном центре будет пасмурно. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до плюс 11, ночью похолодает до плюс 5.

Немного теплее будет в воскресенье, 29 сентября. Дневная температура воздуха составит плюс 13 градусов, ночью ожидается до плюс 4.

В начале следующей недели синоптики прогнозируют небольшие дожди. 30 сентября и 1 октября днем будет 15 градусов тепла, а 2 октября дневная температура воздуха достигнет плюс 16.

Любовь Голышева

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