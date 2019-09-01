В выходные в Тюмени будет пасмурно и тепло
| Фото: ИА "Тюменская линия"
До 13 градусов тепла ожидается в Тюмени в ближайшие выходные, 28 и 29 сентября.
По данным центра Фобос, в субботу, 28 сентября, в областном центре будет пасмурно. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до плюс 11, ночью похолодает до плюс 5.
Немного теплее будет в воскресенье, 29 сентября. Дневная температура воздуха составит плюс 13 градусов, ночью ожидается до плюс 4.
В начале следующей недели синоптики прогнозируют небольшие дожди. 30 сентября и 1 октября днем будет 15 градусов тепла, а 2 октября дневная температура воздуха достигнет плюс 16.
Любовь Голышева