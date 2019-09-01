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Тобольские театралы организовали кастинг для местных жителей

Общество, 16:49 28 сентября 2019

Тобольский драматический театр во ВКонтакте | Фото: Тобольский драматический театр во ВКонтакте

Тоболяки примут участие в театральном кастинге. Это один из новых проектов Тобольского драматического театра им. Ершова в новом сезоне.

Кастинг для горожан состоится в рамках театральной лаборатории. Лучшие артисты из народа попадут в так называемый резерв и смогут в дальнейшем выходить на сцену вместе с кумирами.

Отметим, что Тобольский драмтеатр начал новый сезон в середине августа с проекта "Театральные выходные в Тобольском музее" со спектаклем "Не все коту масленица". Он был поставлен в естественных декорациях – на природе - в Посаде сибирских старожилов.

В начале ноября зрителям покажут "Сказку о царе Салтане" - работу над ней начнет приглашенная из Петербурга команда в составе режиссера Петра Васильева, художника Николая Морозова и хореографа Игоря Григурко.

"В финале Года театра ждем в гости представителей Московского театра мюзикла под руководством Михаила Швыдкого. В этом жанре мы еще не работали, но очень хотим с чего-то начать, - отметил худрук театра Евгений Пономарев. – Нам помогут подобрать музыкальный материал, ну а на премьеру позовем публику весной 2020 года".

В октябре театр отправится на гастроли по северным округам. В расписании – Нефтеюганск и Нижневартовск, в которые артисты повезут "Экосказку" и комедию "Слуга двух господ". Тоболяки также готовы продемонстрировать спектакль "Медведь" на Международном фестивале "Сотоварищи" в Таре Омской области, сообщает "Тюменская область сегодня".

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# Год театра , спектакли , театр , Тобольский драматический театр

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