Россию на "Оскаре" представит "Дылда"

| Фото: www.kinopoisk.ru | Фото: www.kinopoisk.ru

Российский оскаровский комитет выдвинул картину Кантемира Балагова "Дылда" на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", сообщает РБК.

Премьера "Дылды" состоялась на Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд". Картина получила две награды — за лучшую режиссуру и приз ФИПРЕССИ "за невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

Действие фильма происходит в 1945 году. Он рассказывает историю двух фронтовых подруг, которые после войны пытаются начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде.

Второй фильм 28-летнего режиссера из Нальчика Кантемира Балагова — еще не номинант на "Оскар", но подающий надежды выдвиженец. Если фильму повезет оказаться в шорт-листе, продюсер Александр Роднянский отправится с российской картиной в зал "Долби" в третий раз за пять лет и впервые без Андрея Звягинцева, чьи "Левиафан" и "Нелюбовь" были номинантами на премию Киноакадемии в 2015-м и 2018-м.

Сообщая радостные новости подписчикам в Instagram, Роднянский напомнил, что в национальном оскаровском комитете состоят "только режиссеры и продюсеры фильмов, завоевываших "Оскар", номинировавшихся на него (то есть попадавших в финальную пятерку) и выигрывавших главные призы фестивалей категории "А" (Канны, Венеция, Берлин, Сан-Себастьян, Шанхай, Москва, Варшава) — всего 26 человек".

Он предупредил, что "Дылде" предстоит выдержать сложную конкуренцию более 90 фильмов, среди которых "Паразиты" Пона Джун-хо, "Боль и слава" Педро Альмадовара, "Отверженные" Ладжа Ли и другие. При этом у фильма Балагова, благодаря смотрам на главных фестивалях и предстоящему прокату в США в начале 2020 года, большие шансы на успех. Почти такие же, как были у фильмов, попавших в шорт-листы прошлых лет.