Тюменские спортсмены завоевали награды на чемпионате России по стритлифтингу

| Фото: из архива Сергея Мехнина | Фото: из архива Сергея Мехнина

Девять первых мест завоевали представители тюменской команды Street Workout на чемпионате России по стритлифтингу, который прошел в Москве с 27 по 29 сентября. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель команды стрит-воркаут Тюменской области Сергей Мехнин.

Команда Тюменской области состояла из четырех человек: Сергей Мехнин, Федор Трубин, Екатерина Мальцева, Полина Вербицкая. "Все было отлично, хотя все и хотели больше. Для Полины Вербицкой это были первые соревнования такого плана, она показала хороший результат. Хочу сказать, что у нас в воркаут-центре в Тюмени вообще очень сильные люди, поскольку созданы все условия и есть бешеная мотивация, чтобы развиваться и всегда быть впереди планеты всей", — поделился Сергей Мехнин.

По его словам, тюменцы, ставшие призерами чемпионата России по стритлифтингу, будут участвовать в чемпионате Азии, который пройдет в Красноярске 16 ноября. Также их жду чемпионаты мира и Европы — даты и место проведения пока неизвестны.

Инна Пахомова