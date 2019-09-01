  • 30 сентября 201930.09.2019понедельник
  • USD64,4156
    EUR70,3161
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер юго-западный

Тюменские спортсмены завоевали награды на чемпионате России по стритлифтингу

Спорт, 15:16 30 сентября 2019

из архива Сергея Мехнина | Фото: из архива Сергея Мехнина

Девять первых мест завоевали представители тюменской команды Street Workout на чемпионате России по стритлифтингу, который прошел в Москве с 27 по 29 сентября. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель команды стрит-воркаут Тюменской области Сергей Мехнин.

Команда Тюменской области состояла из четырех человек: Сергей Мехнин, Федор Трубин, Екатерина Мальцева, Полина Вербицкая. "Все было отлично, хотя все и хотели больше. Для Полины Вербицкой это были первые соревнования такого плана, она показала хороший результат. Хочу сказать, что у нас в воркаут-центре в Тюмени вообще очень сильные люди, поскольку созданы все условия и есть бешеная мотивация, чтобы развиваться и всегда быть впереди планеты всей", — поделился Сергей Мехнин.

По его словам, тюменцы, ставшие призерами чемпионата России по стритлифтингу, будут участвовать в чемпионате Азии, который пройдет в Красноярске 16 ноября. Также их жду чемпионаты мира и Европы — даты и место проведения пока неизвестны.

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# воркаут , соревнования , чемпионат России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:16 30.09.2019Тюменские спортсмены завоевали награды на чемпионате России по стритлифтингу
14:32 30.09.2019Определены победители спиннингового турнира "Клевое место"
12:32 30.09.2019Юниоры Тюменской области - лидеры эстафеты первенства России
11:49 30.09.2019Тюменки выиграли региональный Кубок по волейболу