Почтовой марке с Тобольским кремлем исполняется 10 лет

| Фото: пресс-служба АО «Почты России» УФПС Тюменской области | Фото: пресс-служба АО «Почты России» УФПС Тюменской области

Почтовой марке с изображением Тобольского кремля исполняется 10 лет, сообщает пресс-служба АО "Почты России" УФПС Тюменской области.

1 октября 2009 года в почтовое обращение вышел Шестой выпуск стандартных почтовых марок РФ. Среди 12 марок с изображением российских кремлей была марка с Тобольским кремлем. К этой дате также был выпущен почтовый конверт первого дня с изображением герба Тобольска, состоялась торжественная церемония гашения при участии представителей администрации города и тобольского духовенства.

"Отметим, марки с изображениями российских кремлей – пожалуй, самые ходовые в обращении. Их номинал — от одного до 100 рублей", — сообщили в пресс-службе АО "Почты России" УФПС Тюменской области.

В разное время была выпущена различная почтовая продукция с тематикой Тобольска и известных персон, имеющих отношение к городу: например, конверт с портретами ученого Д.И. Менделеева, почтовая карточка к 425-летию Тобольска, открытка с видом Абалака. Кстати, к ее выходу в 2016 году был изготовлен специальный штемпель "Тобольск Тюменской области 626150", который функционирует и сегодня.

Горожан и гостей города, желающих пополнить коллекцию марок и открыток, приглашают в центральное почтовое отделение Тюмени. Большой выбор почтовой продукции также имеется в почтовом отделении по ул. Республики, 144.

Напомним, номинал марки для отправки по России – 18 рублей, за границу наземным транспортом – 45 рублей, авиа – 50 рублей.