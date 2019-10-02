Бойцы студенческих отрядов региона решали кейсы в Челябинске

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

28 студентов тюменских и тобольского вузов приняли участие в трехдневной ассессмент-сессии "СОсмыслом" в Челябинске, которая собрала более 120 представителей студенческих отрядов УФО, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Ребята решали кейсы, проходили тесты на логику и эрудицию, а также принимали участие в деловых играх.

"Целью сессии стал отбор кадрового резерва для работы в командном составе всероссийских трудовых проектов, - рассказал спорторг штаба СО ТИУ Aнтон Шигапов. - Такой формат очень интересен, поскольку мы взаимодействовали друг с другом в командах, обсуждали ситуации и предлагали свои решения. В конечном итоге коллектив приходил к общему мнению".

Все этапы бойцы проходили в смешанных командах, учились взаимодействовать друг с другом и выстраивать работу в коллективе. Их наставниками были представители вузов Челябинска, а также Министерства образования и науки Челябинской области и Челябинского регионального отделения РСО.

"Организаторы заставили нас искать смысл во всем: в решении кейсов, головоломках, логических задачах и задачах на эрудицию, спевках, настольных играх. Что удалось взять для себя? Много интересных и необычных идей не только от организаторов мероприятия и экспертов, но и от представителей студенческих отрядов других регионов. Буря эмоций и блестящие глаза участников сессии теперь надолго останутся в моей памяти", - рассказала боец студенческого медико-педагогического отряда "Грифон" ТюмГМУ Елизавета Кузнецова.

Экспертом на сессии выступила комиссар Тюменского регионального отделения, комиссар студенческих отрядов УФО Елена Доценко.

"Работа в команде, умение принять задачу, понять и организовать ее эффективное решение, взять ответственность за результат – все это необходимо не только в студенческих отрядах, но и в жизни, - рассказала она. - Оценивая работу команд, я увидела потенциал новых ребят и то, как в реальном времени работают руководители отрядов вуза и области. Вернувшись в Тюмень, заметила кардинальные изменения в подходах к работе. Это радует. Активная жизненная позиция и ответственность - наше все".

По итогам мероприятия определили лучших участников. В конкурсе эрудиции и логики, который прошел в соцсетях, победил боец студенческого строительного отряда "Олимп" ТИУ Денис Кулешов.

Обучающая сессия, уверены организаторы, станет хорошей базой для продолжения активной деятельности студенческих отрядов УФО.

Напомним, что в 2019 году в России отмечают 60-летие движения студенческих отрядов. Всероссийский слет студенческих отрядов пройдет 25-27 октября в Москве. Открытие слета состоится в Государственном Кремлевском дворце.