Объекты культуры Тюменской области вошли в новый проект Министерства культуры РФ

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Четыре объекта культуры Тюменской области вошли в проект "Создание и сохранение объектов культуры" Минкультуры РФ. Перечень объектов культуры региона будет пополняться новыми позициями.

Во вкладке "Тюменская область" можно найти четыре объекта: Спасская церковь (Тобольск), Дом купца А.Ф. Аверкиева (Тюмень), кинотеатр "Юбилейный" (Ялуторовск), кинотеатр "Авалон" (Ишим). Работу по наполнению информации об объектах региона выполняют сотрудники департамента культуры Тюменской области.

"Информация размещается в специализированной системе Министерства культуры РФ. Работа будет продолжена по мере ввода в эксплуатацию новых объектов культуры или завершения ремонтных и реставрационных работ учреждений", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

Проект "Создание и сохранение объектов культуры" включит информацию обо всех отреставрированных, отремонтированных и построенных при федеральном финансировании объектах с 2012 года. Он опубликован на сайте Минкультуры России.

В галерее проекта пользователи смогут сравнить, как тот или иной объект выглядел до и после проведенных работ, получить информацию о нем, точное местоположение. Кроме того, их можно отсортировать по нескольким критериям: по типу, виду работ (капитальный ремонт, модернизация, реконструкция и другие), году завершения работ, региону.

Напомним, проект "Создание и сохранение объектов культуры" был представлен и одобрен на заседании коллегии Минкультуры России, которое состоялось 26 сентября. Министр культуры РФ Владимир Мединский поручил открыть доступ к проекту "Создание и сохранение объектов культуры" с 27 сентября.

"Это абсолютно беспрецедентная история. Мы собираем вместе все объекты, которые реставрировались или строились при федеральном финансировании. Их тысячи по всей стране: больше трех с половиной тысяч только домов культуры, тысячи кинозалов, сотни объектов религиозных, исторических памятников, огромное количество архитектурных комплексов, десятки театров, музеев. Мы впервые собираем все это вместе, чтобы можно было посмотреть — это и есть та самая страна, которую мы восстанавливаем и возрождаем, которую мы облагораживаем и развиваем", — приводит слова Владимира Мединского Минкультуры РФ.

Инна Пахомова