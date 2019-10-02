В Тюмени назовут улицу в честь капитана полиции Виктора Тимофеева

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Улицу в честь погибшего при исполнении своих обязанностей капитана полиции Виктора Тимофеева назовут в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Решение присвоить имя Виктора Тимофеева одной из улиц нового жилого района города принято по инициативе Совета ветеранов органов внутренних дел при поддержке Общественного совета УМВД России по Тюменской области.

Капитан полиции Виктор Тимофеев во время спецоперации в Дагестане 14 мая 2016 года, прикрывая себя и товарищей, нес впереди группы бойцов спецназа штурмовой щит. В ходе штурма квартиры, где, предположительно, скрывались подозреваемые в тяжких и особо тяжких преступлениях, Виктор Тимофеев получил ранение в бедренную артерию, но щит не опустил. Истекая кровью, он отстреливался и прикрывал броней своих раненых товарищей. После ликвидации бандитов, сослуживцы доставили Виктора в больницу.

Несмотря на все усилия врачей, Виктор Тимофеев скончался на операционном столе от кровопотери. Капитан полиции награжден посмертно орденом Мужества.