Футболисты "Тюмени" разгромили "Беркут" в непростой встрече

| Фото: mfktyumen.ru | Фото: mfktyumen.ru

Со счетом 8:1 закончилась первая встреча "Тюмень" - "Беркут" в рамках Суперлиги чемпионата России по мини-футболу на стадионе "Центральный", сообщает пресс-служба сибирского клуба.

"Мы тяжело сегодня вошли в игру, у соперника в начале матча были не два, а, пожалуй, три-четыре момента для того, чтобы открыть счет, - отметил главный тренер МФК "Тюмень" Игорь Путилов. - У нас, наверное, была скованность, после неудачного начала чемпионата, ребята понимали, что больше осечек нам допускать нельзя. Нужно было победить и не важно с каким счетом. Счет получился таким крупным, потому что процент реализации у нас был неплохим".

Он также выразил уверенность, что игра 3 октября будет тяжелой, поскольку соперник сделает выводы, подготовится и навяжет борьбу. Тюменцам, в свою очередь, нужно успеть восстановиться, провести подготовительную работу и показать качественную игру.

Главный тренер МФК "Беркут" Анатолий Бадретдинов поздравил тюменских болельщиков и футболистов с хорошей игрой.

"Тюменцам представлять нашу страну в европейском турнире, мы пошли навстречу сибирякам и согласились сыграть пятый тур немного раньше. Времени на восстановление после матчей с "Синарой" у нас было немного, но это, конечно, не отговорки, - сказал он. - Счет сегодня не по игре. Это мои первые ощущения. Сейчас будем смотреть, анализировать. По горячим следам могу отметить, что в начале матча у нас было два-три момента, когда мы могли повести в счете. Но тут сказался класс "Тюмени", которая была хладнокровна".

Анатолий Бадретдинов добавил, что ничего страшного не произошло, команда только формируется. "Беркуту" нужно привыкнуть к Суперлиге, привыкнуть к соперничеству с такими командами, как "Тюмень", "КПРФ", "Газпром-ЮГРА" и "Синара".