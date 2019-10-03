Финал конкурса "Песня не знает границ" пройдет в тюменском "Нефтянике"

| Фото: kto72.ru | Фото: kto72.ru

Финал XVI конкурса молодых исполнителей Уральского федерального округа "Песня не знает границ" состоится на сцене Дворца культуры "Нефтяник" 9, 10 и 11 октября, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Встреча с участниками финала конкурса пройдет в малом зале 9 октября в 10 часов 15 минут. Затем состоится жеребьевка.

Конкурсная программа начнется 10 октября в 18 часов 30 минут. Она состоит из двух отделений с антрактом. Состязаться в конкурсе "Песня не знает границ" будут участники из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Гала-концерт и церемония награждения начнутся 11 октября в 18 часов 30 минут. Финалисты выступят в сопровождении "Оркестра XXI века" под управлением народного артиста России, композитора Павла Овсянникова.

Председателем жюри станет лауреат международных конкурсов, композитор, певец Игорь Демарин. В его состав также войдут композитор Олег Иванов, финалист проекта "Голос" Юрий Шиврин, лауреат международных конкурсов Мари Карне, художественный руководитель конкурса "Песня не знает границ" Герман Беленький, заслуженный артист России Борис Каплун, солистка Уральского государственного театра эстрады Жанна Кислицына, генеральный директор Свердловского академического театра музыкальной комедии Михаил Сафронов.

Впервые конкурс молодых исполнителей "Песня не знает границ" состоялся в 2002 году в городе Екатеринбурге. С тех пор областные туры стали проходить по всему Уральскому федеральному округу: в Тюмени, Челябинске, Магнитогорске, Салехарде, Сургуте, Ханты-Мансийске.