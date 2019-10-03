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Сбербанк: проводится служебное расследование о возможной утечке данных клиентов

Экономика, 11:50 03 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проводится служебное расследование о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Утечка произошла 2 октября. В настоящий момент производится служебное расследование и о его итогах будет сообщено дополнительно. Основная версия инцидента – умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети.

Похищенная информация в любом случае никак не угрожает сохранности средств клиентов.

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# клиенты , Сбербанк , утечка информации

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