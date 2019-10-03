Корейский бизнес развивает сотрудничество с тюменскими партнерами

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Шесть бизнесменов из Республики Корея приняли участие в рабочей встрече с тюменскими предпринимателями, посвященной дальнейшему развитию тюменско-корейских экономических и торговых связей. Встреча прошла в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области 3 октября.

"Мы заинтересованы в развитии экспортной активности тюменских предприятий. Для этого в регионе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" целенаправленно действует областной центр поддержки экспорта. Областное правительство готово предоставить тюменским и зарубежным инвесторам всю необходимую государственную поддержку для реализации совместных инвестиционных проектов", - отметил Леонид Остроумов.

Республика Корея уже сейчас активно экспортирует из Тюменской области продукцию нефтехимических предприятий, действующих на Тобольской промышленной площадке компании СИБУР. По мнению Леонида Остроумова, наиболее перспективными направлениями дальнейшего развития тюменско-корейских торговых связей являются агропромышленный комплекс, пищевая промышленность и деревообработка.

Хорошим стимулом к развитию тюменско-корейских экономических контактов послужило открытие в Тюмени Почетного консульства Республики Корея во главе с Игорем Самкаевым, подчеркнул директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Во встрече приняли участие представители корейских компаний, работающих в сферах производства тепплового оборудования, гидравлических прессов, систем видеонаблюдения, информационных и коммуникационых технологий, а также кинобизнеса.

"Мы приехали в Тюмень, чтобы посмотреть, какие есть перспективы для развития экономического сотрудничества. Я думаю, что это зависит от того, насколько тюменские и корейские предприниматели будут расположены друг к другу. Надеюсь, что эта встреча положит начало дружбе между нашими бизнесменами. Думаю, представители корейских компаний расскажут своим коллегам о визите в Тюмень, и наше сотрудничество будет расширяться", - прокомментировал руководитель корейской делегации, глава района Курогу корейской столицы Сеула господин Сон Ли.

После завершения встречи представители тюменских и корейских компаний встретились в формате "один на один" и обсудили перспективы взаимовыгодного партнества.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко