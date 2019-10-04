Евгений Кондрашкин назначен прокурором Калининского округа Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Старший советник юстиции Евгений Кондрашкин назначен прокурором Калининского административного округа г. Тюмени. Приказ подписал Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Евгений Кондрашкин родился в 1977 году в Тюмени. В 1999 году он окончил Тюменский юридический институт МВД России, имеет также высшее экономическое образование. Работал следователем СО при УВД Калининского административного округа Тюмени.

В органы прокуратуры Тюменской области был принят в сентябре 2001 года на должность следователя прокуратуры Ленинского округа Тюмени, работал старшим следователем, заместителем прокурора округа, прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции следственного управления прокуратуры Тюменской области. В ноябре 2006 года был назначен прокурором Вагайского района. С февраля 2011 года занимал должность Ишимского межрайонного прокурора.

За время работы показал себя инициативным, принципиальным, трудолюбивым сотрудником, хорошим специалистом. Неоднократно поощрялся прокурором области. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации награжден нагрудным знаком "За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации", ему досрочно был присвоен классный чин советник юстиции.

Прежний прокурор Калининского административного округа Тюмени Денис Губский продолжает службу в аппарате прокуратуры области в должности начальника первого отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью.