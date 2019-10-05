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Тюменьстат изучил, как жители проводят выходные

Общество, 11:14 05 октября 2019

massgaming.com | Фото: massgaming.com

Работники Тюменьстата провели выборочное исследование , как жители региона тратят свое время в будни и выходные.

В частности, сколько времени уходит на работу, учебу, домашние обязанности, уход за детьми, их воспитание, отдых. С информацией ознакомился "Вслух.ру".

На юге Тюменской области опрошено 448 домохозяйств (в том числе 266 - в городских округах). В ХМАО-Югре - 476 домохозяйств (392), в ЯНАО - 266 домохозяйств (196).

Для исследования были разработаны специальные семейные и индивидуальные анкеты, а также специальный бланк - "Дневник использования времени". Кроме графика, семьи попросили рассказать об условиях жизни, наличии подсобного хозяйства, источниках дохода, продуктовых запасах.

Сведения, полученные в ходе опроса, являются конфиденциальными. Итоги выборочного наблюдения предназначены для разработки мер демографической и социальной политики, а также для оценки их влияния на демографическую ситуацию в стране и уровень жизни различных групп населения, сообщает Тюменьстат.

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