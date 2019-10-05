Более двадцати тысяч онкоскринингов выполнили тюменские врачи

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Более 20 тысяч онкоскринингов провели специалисты тюменского Многопрофильного консультативно-диагностического центра за восемь месяцев 2019 года.

Профилактика и раннее выявление – одни из основополагающих принципов регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Как сообщили "Комсомольской правде" в региональном департаменте здравоохранения, за восемь месяцев 2019 года в МКДЦ проведено полторы тысячи процедур компьютерной томографии легких. В 6,3% случаев пациентам выставлен диагноз - злокачественное новообразование. Также за это время выполнено 823 рентгенологических онкоскрининга, в том числе – ирригоскопия, рентгеноскопия, рентгенография легких. По результатам, 37 человек направлено в профильную медицинскую организацию Тюмени.

"Отправная точка обследования пациента начинается на первичном приеме, - рассказывает онколог МКДЦ Артем Прохоченко. – При подозрении на онкозаболевание он в короткие сроки проходит дообследование и направляется в "Медицинский город".

В отделении лучевой диагностики МКДЦ проводится более шестидесяти видов диагностических исследований. В общих цифрах – это более 17 тысяч исследований в год. Чаще всего это рентгеноскопия, рентгенография, компьютерная томография.

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