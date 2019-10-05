Ведущие нейрохирурги мира приедут в Тюмень на симпозиум

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени | фото ФНЦ в Тюмени Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени | фото ФНЦ в Тюмени

Совет российско-китайской ассоциации медицинских университетов пройдет в Тюмени с 8 по 12 октября.

В дни проведения Совета пройдет симпозиума по нейрохирургии под эгидой Asian Congress of Neurological Surgeons, а также совместное заседание Общего собрания Ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений".

Заседание общего собрания Ассоциации пройдет в правительстве Тюменской области. В нем примут участие губернатор Александр Моор, ректор Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Петр Глыбочко, сопредседатель российско-китайской ассоциации медицинских университетов, президента Харбинского медицинского университета (Китай) Ян Баофэн. Главной темой мероприятия станет представление лучших практик и обмен опытом создания университетских научно-технологических парков в РФ и КНР.

Для участия в симпозиуме в областную столицу прибудут около 150 ведущих специалистов по нейрохирургии. В числе гостей не только врачи из Китая, но из Бразилии, и других стран.

В рамках симпозиума планируется проведение лекций, мастер-классов и показательных операций по актуальным вопросам нейрохирургии.

Отметим, что с 2016 года на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени открыта и работает единственная в стране кафедра нейрохирургии Института профессионального образования Первого МГМУ им.И.М.Сеченова, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".