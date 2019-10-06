Тобольские школьники первыми опробовали "вынесенные уроки"

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Школа №16 имени В.П. Неймышева при сетевом взаимодействии с Тобольским многопрофильным техникумом стала областной пилотной площадкой по реализации "вынесенного урока технологии".

Ребята получили возможность пользоваться материально-техническими ресурсами, в том числе современным высокотехнологичным оборудованием техникума. Образовательные программы разделов "Кулинария", "Оформление интерьера", "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" ребята изучают комплексными блоками.

"Вынесенные уроки" позволяют учителям тобольской школы, взаимодействуя с педагогами техникума, повышать уровень технологических компетенций и развивать профессиональное мастерство.

"Проводить "вынесенные уроки", а главное - готовить их, конечно же, непросто, - рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова. - Требуется совместная предварительная работа педагогов школы и техникума. Необходимо тщательно проработать учебный материал и понимать, какой конечный продукт к концу занятия ученик должен получить, чему научиться".

Напомним, что федеральным проектом "Современная школа" (национального проекта "Образование") предусмотрено, что к концу 2024 года 70% школ будут реализовывать программы в сетевой форме. Это позволит повысить эффективность использования инфраструктуры и расширить возможности детей в освоении программ общего образования, пишет "АиФ - Западная Сибирь".