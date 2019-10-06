ФК "Тюмень" одержал победу над "Зенитом"

| Фото: ФК Тюмень | Фото: ФК Тюмень

Футболисты "Тюмени" одержали очередную выездную победу в ОЛИМП-Первенстве России среди команд клубов ПФЛ, сообщает пресс-служба клуба.

В Ижевске тюменцы с минимальным счетом обыграли местный "Зенит" - 1:0.

Впервые в нынешнем первенстве за тюменцев сыграл вратарь Вячеслав Граб. Уже на 8-й минуте ему пришлось спасать свои владения – после углового близок к голу был Иван Подоляк. По угловым, кстати, хозяева в первом тайме уверенно победили – 6:0. Зато тюменцы были опасны при штрафных ударах, которые исполнял Давид Дзахов. Сначала на 19-й минуте он попал в штангу, а на 34-й минуте розыгрыш мяча привел к голу. Его автором стал Данил Карпов, которому ассистировал Александр Кацалапов. Во втором тайме тюменцы грамотно оборонялись и довели дело до победы.

Следующий матч "Тюмень" проведет дома. 6 октября соперником сибиряков будет "Челябинск". Начало – в 15 часов.