Узнать о работе светофоров и дорожных работах можно на сайте Тюменьгортранса

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Новые сервисы с актуальной для горожан информацией появились на сайте МКУ "Тюменьгортранс", сообщает администрация города.

Как рассказал директор Тюменьготранса Алексей Санник, на геолокационной карте, помимо маршрутов и остановок, в режиме реального времени можно узнать о работе светофоров, местах установки камер фотовидеофиксации, проведении дорожных работ.

Остановки на карте отмечены зеленым цветом. Их можно посмотреть на карте, а можно ввести название в выпадающем списке слева. Остановку иллюстрирует ее фотография, также выводится информация с номерами маршрутов автобусов и прогнозом их прибытия.

Коричневым цветом отмечен раздел "светофоры". Здесь указаны адрес и режим работы светофоров. Если он переходит на ночной режим работы, то это также отображается на сервисе желтым миганием. Руководитель Тюменьгортранса напомнил, что в Тюмени установлено около 320 светофоров. Динамическая "зеленая волна", отображающая переключение разрешающих сигналов по координированному направлению движения, носит информационный характер и может отличаться от условий реального времени.

Камеры фотовидеофиксации на карте нанесены черным цветом. Справа перечислены адреса и координаты установки камер. Основная масса объектов фото- и видеофиксации расположена на Червишевском и Тобольском трактах, улицах Мориса Тореза и Профсоюзной, а также на выделенных полосах для общественного транспорта. Это сделано в соответствии с требованиями ГИБДД для соблюдения правил дорожного движения.

Вкладка "Дорожные работы" информирует о местах проведения плановых работ с перекрытием дорог, по которым подрядчики получили разрешения. Кроме того, здесь можно увидеть улицы, на которых ограничено движение транспорта. Наведя курсор на карте на значок "Въезд запрещен", можно увидеть название улицы, причину перекрытия, название компании, которая проводит работы, сроки, причины и цели перекрытия. Например: "Ул. Севастопольская. Капитальный ремонт тепловой сети (производитель работ - ООО "Корпус"), c 31.08.2019 14:00 по 14.10.2019 14:00".

По словам директора МКУ "Тюменьготранс" Алексея Санника, новые сервисы будут полезны как пользователям общественного транспорта, так и тюменцам, управляющими собственным автомобилем.

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