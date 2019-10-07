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На Запсибнефтехиме реализуют проект #соседиСИБУРа

Общество, 17:18 07 октября 2019

Тобольские предприятия СИБУРа во Вконтакте | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа во Вконтакте

24 представителя водного мира появятся на третьем резервуаре Запcибнефтехима в рамках проекта #соседиСИБУРа, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

К концу октября сотрудники и гости компании Запсибнефтехим будут любоваться щукой, стерлядью, нельмой, гольяном и другими видами рыб просто невероятно гигантских размеров.

Тобольские предприятия СИБУРа во Вконтакте | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа во Вконтакте

Все представленные на резервуаре рыбы обитают в реке Иртыш. Кстати, СИБУР третий год проводит акцию по восстановлению популяции осетровых.

За три года компания выпустила в реку около 200 тыс. мальков сибирских осетров и стерляди.

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# ЗапСибНефтехим , резервуар , рыба , СИБУР

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