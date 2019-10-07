Тюменская область выполнила целевой показатель по расселенной площади на 2019 год

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область выполнила целевой показатель по расселенной площади, установленный на 2019 год в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда".

Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев на пленарном заседании расширенной стратегической сессии по развитию ЖКХ в Уфе.

"У нас есть уже субъекты, которые на 100% справились с этой работой. Среди них – Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. Всего 15 регионов по 2019 году досрочно закрыли программу", – пояснил глава Минстроя РФ.

На 1 октября текущего года в Тюменской области расселено 13,1 тыс. квадратных метров аварийного фонда (284 жилых помещения, 766 человек). Это в четыре раза выше установленного проектом показателя на 2019 год (2,79 тыс. кв. м). До конца года планируется расселить почти тысячу человек и освободить 22,8 тыс. квадратных метров аварийного фонда.

"Национальный проект "Жилье и городская среда" ставит перед нами амбициозную задачу: объем ввода жилья должен вырасти к 2024 году в полтора раза. На протяжении шести лет в Тюменской области вводится около 1,4 миллионов квадратных метров жилья. Нам нужно в этом объеме жилье не только построить – оно должно быть качественным и востребованным. Что касается программы переселения из аварийного жилья, то в этом направлении у нас уже накоплен серьезный опыт, и в последние годы Тюменская область выполняла программу с опережением срока, будем стараться и дальше так работать", – подчеркнул губернатор Александр Моор.

Напомним, предыдущую программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы Тюменская область ежегодно выполняла с опережением графика, что в итоге позволило закрыть программу ранее намеченного срока на восемь месяцев.