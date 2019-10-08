Пять светофоров отключат в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять светофоров отключат в Тюмени 8 октября, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения, с 8 до 17 часов обесточат объекты на перекрестках ул. Е. Богдановича с ул. Суходольской и ул. С. Карнацевича. С 12 до 15 часов не будет работать светофор на ул. Барнаульской, 32, а с 14 до 17 часов - светофоры на пересечении ул. Дамбовской с ул. Гилевской и ул. Одесской.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.