Запсибкомбанк: инвестиции в знания всегда дают наибольшую прибыль

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Самые окупаемые инвестиции – это инвестиции в собственное развитие и обучение своих детей. Довольно часто возникает необходимость во втором высшем образовании, в курсах повышения квалификации, что касается детей – это потребность в оплате секций, кружков, спортклубов, обучения в колледже, гимназии или вузе. Кредит от Запсибкомбанка – это отличная возможность получить необходимые ресурсы для приобретения нужных знаний и навыков.

Преимущества потребительского кредита в Запсибкомбанке:ставка – от 9,6% годовых; сумма кредита – до 5 млн рублей без залога, без поручителей; быстрое решение – от 5 минут в офисе банка; возможность досрочного гашения в любой день с пересчетом процентов.

"Инвестиции в знания всегда дают наибольшую прибыль. Наверно, каждый родитель желает дать своему ребенку не только базовые знания, но и сделать его путь в жизни осознанней, а это возможно с получением качественного образования. Кредит на обучение от Запсибкомбанка позволит позаботиться не только о ребенке, но и даст возможность повысить профессиональные навыки каждому клиенту. Стремление к знаниям сопровождает нас на протяжении всей жизни, поэтому повысить квалификацию или получить новые знания может каждый. Оформить заявку можно на сайте , а получить быстрое решение – в офисе банка", – прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.