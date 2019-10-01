Сорок две практики для "Смартеки" АСИ презентовали регионы УФО в Тюмени

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42 управленческие практики по направлениям "Развитие МСП и экспорта", "Экология", "Здоровье и образ жизни" представили регионы Уральского федерального округа на стратегической сессии "Лаборатория умных решений - Смартека", которая завершилась в Тюмени.

"Практики, представленные в Тюмени еще будут дорабатываться совместно с их лидерами. Каждая из них получит экспертную оценку прежде, чем будет принято решение о включении той или иной практики в “Смартеку”", - сообщил по итогам мероприятия директор центра лучших практик Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Чикулаев.

Он рассказал о конкретных кейсах, которые, по оценкам АСИ, имеют шансы на включение в "Смартеку" и тиражирование в других регионах России, сообщает пресс-служба АСИ.

На секции "Экология" Челябинская область представила практику по переводу общественного транспорта на газомоторное топливо с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП).

"Эта практика наглядно демонстрирует эффект от грамотного взаимодействия между структурами власти и бизнеса. Она показывает, как благодаря уместному распределению частных инвестиций, государственная власть может минимизировать издержки по организации работ в сфере общественного транспорта, уменьшить стоимость оказываемых транспортных услуг населению, и как частная компания может развивать бизнес и реализацию своей продукции именно в конкретном регионе", - пояснил Александр Чикулаев.

Ханты - Мансийский автономный округ предложил проект "Экологический паспорт ХМАО-Югры", основной задачей которого является сбор и анализ статистических данных, постоянный мониторинг окружающей среды. "В ядре проекта - информационный ресурс, который объединяет передовые технологии геоинформационных систем. Пользователи получают удобный доступ к актуальной информации о состоянии экологии в Югре", - сказал Александр Чикулаев.

Почти половину управленческих практик (20) предложили участники секции "Развитие МСП и экспорта".

Примером в области автоматизации процесса подключения к различным коммунальным сетям стал проект Свердловской области "Единый портал по техприсоединению к сетям", который был введен в эксплуатацию в 2018 году. Площадка обеспечивает взаимодействие заявителя, сетевых, сбытовых организаций и исполнительных органов связи посредством личного кабинета, созданных на платформе. Система состоит из программной платформы и нескольких модулей: "информационный портал", "личный кабинет", "согласование" и "мониторинг, анализ и отчетность", и позволяет в разы упростить взаимодействие между коммунальными службами и реципиентами и улучшить качество оказываемых услуг.

Курганская область заявила практику в области развития ипотечного жилищного кредитования. Представители региональной власти сформировали специальные условия ипотеки для отдельных категорий граждан: молодых семей, многодетных семей, жителей сельской местности, медицинских и педагогических работников бюджетной сферы.

Тюменская область поделились опытом субсидирования малого и среднего предпринимательства на примере пилотных проектов. Правительство региона внедрило программу повышения эффективности предприятий МСП на рынке за счет автоматизации процессов. Благодаря этим мерам удалось сократить издержки и увеличить рост выручки предприятий.

"В рамках проектов правительство Тюменской области приняло решение проводить аудит, используя ресурсы и услуги сторонних компаний. Внешние аудиторы определяют, что можно улучшить и автоматизировать на предприятии. После первого этапа аудита предприятию выплачивают субсидии в размере 1, 5 млн рублей (что составляет не менее 70% от стоимости всего проекта), и внешний аудитор продолжает контролировать весь дальнейший процесс", - сообщил в ходе стратегической сессии заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Также представители Тюменской области рассказали о поддержке бизнеса в форме субсидирования части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования. Размер субсидий по возмещению затрат на оплату первого взноса не превышает 50% первоначальной стоимости предмета лизинга по договору.

На секции "Здоровье и образ жизни" Югра представила практики по сбору, обработке и хранению персональных сведений - "Мониторинг беременных" и "Жизнь - священный дар". Свердловская область презентовала ресурсный центр для инвалидов. Тюменская область поделилась опытом реализации программы по улучшению условий в медицинских организациях и программы по реализации национальных проектов здравоохранения.

ЯНАО предложил практику "Выбор-жизнь!", которая решает задачу профилактики онкологических заболеваний и поддержку людей, столкнувшихся с онкопатологией.

"Данный проект единогласно был поддержан всеми членами координационного совета региона и успешно реализован во всех муниципалитетах. Он охватывает различные направления: во-первых, актуализацию знаний и повышение онконастороженности самих медиков; во-вторых - повышение информированности жителей и привлечение их к различным профилактическим мероприятиям. В округе проводятся комплексные осмотры северян с прицелом на выявление онкопатологии", - отметила заместитель главного врача ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики" Наталья Половодова.