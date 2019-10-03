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Тюменцы представляют в "Точке кипения" лучшие практики региона

Общество, 14:22 03 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стратегическая сессия, посвященная реализации системной инициативы Агентства стратегических инициатив, — "Библиотека умных решений "Смартека" - стартовала в Тюмени на площадке "Точка кипения" 3 октября.

Отметим, что "Библиотека умных решений "Смартека" – регулярно пополняемое единое информационное пространство лучших практик развития субъектов Российской Федерации. Проект будет реализован в формате открытого банка данных лучших практик в области социально-экономического развития и в виде "Лабораторий умных решений" – серии выездных мероприятий и стратегических сессий в регионах.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Мы с готовностью откликнулись на предложение наших коллег из Агентства стратегических инициатив, - отметил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов. – Решение провести такую сессию в Тюмени не случайно, поскольку наш регион развивается стабильно, в том числе улучшается наш инвестиционный климат. И мы готовы делиться своим опытом, представить свои лучшие практики и наработки".

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

3 и 4 октября в рамках лаборатории будут работать секции: "Развитие МСП и экспорта", "Здоровье и образ жизни" и "Экология".

На секции "Здоровье и образ жизни" департамент здравоохранения Тюменской области представил коллегам из соседних регионов проект "3D-развитие первичной медико-санитарной помощи".

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени познакомит участников лаборатории с опытом реализации на протяжении пяти лет на муниципальном уровне федерального проекта "Спорт – норма жизни".

"Подобные секции и инициативы увидеть и обсудить опыт других регионов, а это важно, поскольку у нас есть собственный опыт, который можно сопоставить с достижениями наших коллег", - считает директор департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Евгений Хромин.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников

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# Агентство стратегических инициатив , тюменская Точка кипения , тюменский технопарк

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