Тюменскую школу инженерного резерва презентовали в "Артеке"

| Фото: Школы инженерного резерва ТИУ во ВКонтакте | Фото: Школы инженерного резерва ТИУ во ВКонтакте

Презентация центра дополнительного образования Школы инженерного резерва прошла на IV Всероссийском форуме организаторов детского отдыха и оздоровления в "Артеке", сообщает пресс-служба ТИУ.

Презентуя образовательную организацию собравшимся, преподаватели ШИР рассказали о возможностях и преимуществах обучения в школе, проектах, которые реализуются в рамках дополнительных образовательных программ.

"На примере молекулярной кухни и беспилотной системы мы показали как занимаются педагоги нашей школы с детьми. Кроме того, презентовали обучающую игру, разработанную нашим преподавателем Лидией Устюговой, она направлена на формирование и развитие инженерной ментальности у школьников с 1 класса", — поделилась Яна Езикеева.

В форуме принимают участие ректор ТИУ Вероника Ефремова, начальник управления профессиональной ориентации и довузовской подготовки Альберт Мальшаков и специалист Школы инженерного резерва Яна Езикеева.

В рамках деловой программы форума проходят мастер-классы, квесты и игры, которые представляют детские лагеря Международного детского центра "Артек".

Напомним, Школа инженерного резерва открыта в Тюменском индустриальном университете в 2016 году. Ее деятельность включает 12 проектных и академических направлений: web design, прототипирование, графический дизайн, беспилотные авиационные системы, физика, проектная химия, робототехника, game design. Благодаря сотрудничеству с производством процесс обучения в ШИР ориентирован на практическое применение полученных навыков.